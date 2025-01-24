Москва, 24 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не зависит от нефтяных цен. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Нет. Этот конфликт не зависит от цен на нефть», — рассказал он на брифинге в ответ на вопрос о соответствующем утверждении президента США Дональда Трампа.

Представитель Кремля добавил, что украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России и проживающим на освобождённых и освобождаемых территориях русским, а также из-за нежелания и отказа США и Евросоюза прислушиваться к озабоченностям Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января президент США заявил, что попросит организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть «для мира» на Украине. По его утверждению, при таком варианте развития событий конфликт якобы немедленно бы закончился.

Агентство Bloomberg 16 января написало, что команда нового главы Белого дома хочет добиться урегулирования конфликта на Украине путём санкционного давления на нефтяной сектор РФ. Источники агентства заявили, что ранее введённые экс-президентом США Джо Байденом антироссийские санкции могут быть ужесточены.

Песков 23 января напомнил, что Трамп во время своего первого срока на посту президента США уже использовал санкционное давление на Россию. Представитель Кремля добавил, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает.