Москва, 24 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит гадать на кофейной гуще о сроках контактов президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

РИА Новости/Михаил Климентьев

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — произнёс он 24 января на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что общественность будет проинформирована, если диалог глав двух государств состоится.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным. Он отметил, что получал сигналы о готовности российского лидера к диалогу. Республиканец допустил, что Россия хочет заключить сделку. По его утверждению, готовность к переговорам выражал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Путин 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.