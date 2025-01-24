Осло, 24 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить её с Китаем. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин», — написал он в соцсети Х.

Дизен обратил внимание на малое количество ядерного оружия у Китая по сравнению с Россией и США, а также задался вопросом, почему Трамп не хочет добавить в это соглашение Великобританию и Францию.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что во время своего первого президентского срока мог достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. По его словам, он и российский лидер вместе работали над этим вопросом и якобы собирались привлечь к этому вопросу Китай, ядерный арсенал которого гораздо меньше американского.

Также Трамп заявил, что США заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов, однако готовы это сделать только вместе с Россией и Китаем. Он назвал хорошими шансы на это.

В октябре 2024 года бывший президент США Джо Байден также заявил о желании Вашингтона начать переговоры о сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией, Китаем и КНДР без предварительных условий. Он также призвал избавить мир от ядерного оружия.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно говорить о сокращении ядерного оружия. Представитель Кремля уточнил, что в украинский конфликт, ведущийся против России, вовлечены ядерные державы: США, Великобритания и Франция.