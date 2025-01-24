Ростов-на-Дону, 24 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Силовики задержали участников организованной преступной группировки, подозреваемых в похищении участников спецоперации и вымогательстве. Об этом сообщили 24 января в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, участники ОПГ вовлекли в свою деятельность двух несовершеннолетних девушек. Они в интернете знакомились с военнослужащими — участниками СВО для вступления с ними в интимную связь.

«После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, участники преступной группировки занимались вымогательством денег у предпринимателей из Ростовской, Запорожской, Херсонской областей и Донбасса. Они привлекли к своей деятельности жителя ростовского села Крым. Мужчина в прошлом был судим, работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером и не был военным, но подельники представляли его жертвам вымогательства как действующего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Также в деятельности ОПГ участвовал мужчина, которого представляли помощником полномочного представителя президента России на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Следственный отдел ФСБ возбудил против организатора и ещё 10 участников ОПГ уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). При обысках у фигурантов изъяли несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, а также средства связи и военную форму с шевронами. По решению суда все они отправлены под арест.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Хабаровске была отправлена под арест местная жительница, сотрудничавшая с украинской разведкой. Она по своей инициативе начала помогать Украине, передавая личные данные сотрудников правоохранительных органов региона, а также сведения об объектах гражданской и военной инфраструктуры. Хабаровчанку задержали на квартире, где сотрудники ФСБ провели обыск.