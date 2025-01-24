Вашингтон, 24 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Уровень доверия населения Украины главе киевского режима Владимиру Зеленскому сильно упал за последние два года, что может привести к его краху. Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По информации издания, рейтинг доверия Зеленскому при его избрании был примерно 80%, в мае 2022 года этот показатель достиг 90%, а в декабре, по данным Киевского международного института социологии, упал до 52%. Опрос Leading Legal Initiatives показал, что в случае возможных президентских выборов за Зеленского проголосовали бы только 16%, и его обошёл экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с 24%.

«Вряд ли стоит дальше объяснять, какие катастрофы могут произойти в случае делегитимации и краха контроля», — прокомментировал положение Зеленского исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, говорится в материале, опубликованном 23 января.

Как передавало ИА Регнум, 8 января украинское издание «Телеграф», ссылаясь на источники, заявило, что Зеленский думает о выдвижении своей кандидатуры на второй срок на возможных президентских выборах, если в них не будет участвовать Залужный. При этом бывший главком ВСУ пока не заявлял о планах бороться за власть.

23 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский становится изгоем, так как его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, а за границей — упёртым дураком, тянущим мир в глобальную войну.