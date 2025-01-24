Москва, 24 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. В подмосковном Дмитрове учителя физкультуры Антона М. заподозрили в растлении 10-летней четвероклассницы, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Как рассказал собеседник агентства, мать школьницы сообщила полиции, что 39-летний педагог, оставшись наедине в спортзале с 10-летней Машей (имя изменено), домогался её.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье об «иных насильственных действиях сексуального характера». При этом сам учитель категорически обвинения отрицает, а по данным СМИ, у родителей девочки давно конфликт с педагогом и обвинения могут быть местью. Кроме того, по некоторым данным, родители других учеников создали петицию в защиту учителя.

В настоящее время расследование продолжается, правоохранители устанавливают, был ли факт совращения.

В октябре ИА Регнум писало, что в Приморье четырёхлетний мальчик рассказал воспитательнице детского сада о домогательствах, которым он подвергается дома. По словам ребёнка, виновница — старшая сестра.