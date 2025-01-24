Москва, 24 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство россиян (81%, плюс 1 п. п.) положительно оценивает работу президента РФ Владимира Путина. Это следует из опубликованных 24 января результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Согласно опросу, 79% респондентов (без изменений) заявили, что скорее доверяют Путину, о недоверии высказались 11% опрошенных россиян (без изменений).

Помимо этого, россияне оценили работу правительства России. 53% респондентов (без изменений) считает, что оно работает хорошо, 28% (плюс п. п.) ответили наоборот. При этом 58% (плюс 2 п. п.) хорошо оценивают работу главы правительства России Михаила Мишустина, 11% (минус 1 п. п.) респондентов с этим не согласны.

Также во время опроса россиян спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье. 45% граждан сказали, что отдали бы голос за «Единую Россию» (плюс 1 п. п.), 11% отдали бы голоса за ЛДПР (плюс 2 п. п.), 7% — за КПРФ (без изменений), 2% — за партию «Новые люди» (минус 1 п. п.) и 4% — за «Справедливую Россию» (без изменений).

Уточняется, что опрос «ФОМнибус» проводился с 17 по 19 января. Специалисты поговорили с 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России.

13 декабря опрос ФОМ показал, что Путину доверяют 80% россиян. Его работу положительно оценил также 81% граждан страны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки президента РФ высокий и таким и сохраняется. По его словам, это связано с ежедневной работой российского лидера.