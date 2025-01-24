Москва, 24 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 218 украинских беспилотников, из которых 174 уничтожены за пределами зоны спецоперации. Об этом 24 января заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО в зоне СВО сбили за неделю пять управляемых авиабомб Hammer французского производства, а также 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

«[За неделю уничтожено] 752 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 — вне зоны спецоперации», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что на линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 17 украинских военных.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 41 395 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 24 января российские силы ПВО уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — здесь уничтожено 37 БПЛА. Над Рязанской областью сбито 20 беспилотников. Также украинские БПЛА были уничтожены над Саратовской, Курской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Белгородской областями, Подмосковьем, Крымом и Москвой.

Утром в течение часа российские средства ПВО сбили ещё три украинских беспилотника над территорией Ленинградской области.