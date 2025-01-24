Москва, 24 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. За прошедшую неделю Вооружённые силы России освободили девять населённых пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Военный уточнил, что группировка российских войск «Запад» освободила за это время населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Западное в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Солёное, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказал он.

Конашенков добавил, что активные действия группировки войск «Восток» армии России позволили освободить населённый пункт Времевка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января армия России освободила населённый пункт Солёное в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла на этом участке фронта до 570 бойцов, четыре боевые бронированные машины, включая американский бронетранспортёр М113, девять автомобилей и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Позднее в этот же день представители российских силовых ведомств рассказали, что освобождение Солёного позволит усилить давление на украинский гарнизон рядом с крупнейшей шахтой «Покровское». Также оно ускорит продвижение российских военных в направлении границы с Днепропетровской областью.