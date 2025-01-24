Москва, 24 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Опыт в ликвидации последствий разлива мазута марки М-100 в Чёрном море пришлось получать в режиме реального времени, так как с подобными утечками Россия ранее не сталкивалась, заявила председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Российской Федерации Елена Шаройкина в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

14 января президент России Владимир Путин заявил, что ждёт активной работы от правительственной комиссии по ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами Черноморского побережья. Президент призвал правительство активно взаимодействовать с регионами в вопросе ликвидации последствий разлива мазута, а также поблагодарил волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов от загрязнения.

С авариями подобного масштаба и специфики, а также с утечками именно этого мазута (топочный мазут марки М-100) в России ранее не сталкивалась, сообщила Шаройкина. Она объяснила, что даже учёные-химики не знали, какие варианты «поведения» существуют у тяжёлого и вязкого М-100.

«Приобретать опыт в ликвидации последствий пришлось в режиме реального времени и текущих условий. Многое предстоит сделать для того, чтобы остановить загрязнение и восстановить природу, но благодаря мобилизации всех сил работы по предотвращению ущерба ведутся на полную мощность, действия предпринимаются слаженные и продуманные, вырабатывается долгосрочный стратегический план»,— уточнила специалист.

По словам эксперта, для ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море задействованы все профильные государственные службы федерального и регионального уровня. Шаройкина уточнила, что непосредственное участие принимают такие ведомства, как МЧС, Минприроды, Минтранс и подведомственные организации, силы.

«Кадровый состав был незамедлительно направлен на место трагедии и продолжает слаженно работать на месте. Также на месте свою деятельность осуществляет Минобрнауки, где сформирована межведомственная рабочая группа для анализа и выбора оптимальных научно-технических решений. Необходимо это для того, чтобы остановить негативное воздействие на акваторию Чёрного моря и прибрежные территории. А также для безопасной утилизации собираемого мазута»,— рассказала собеседница агентства.

Эксперт сообщила, что ведущие научные организации и вузы страны направляют свои предложения для оценки ситуации, проводятся оперативные опытные испытания по оценке эффективности тех или иных решений. Специалист уточнила, что на федеральном уровне действует правительственная комиссия и оперативный штаб в Краснодарском крае.

«Колоссальную поддержку государству оказывают волонтёры и добровольцы, которые отважно помогают собирать мазут на пляжах с первых дней трагедии. Вопрос находится на личном контроле президента, назвавшего разлив мазута в Чёрном море одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. Владимир Путин регулярно проводит совещания с уполномоченными чиновниками, требуя и добиваясь эффективной и слаженной работы государственных структур»,— поделилась информацией Шаройкина.

Что касается прогнозов и перспектив курортного сезона, то собеседница агентства считает, что говорить об этом преждевременно, равно как и приводить окончательные цифры по нанесённому ущербу. Однако Шаройкина отметила, что этот вопрос находится в приоритетном внимании ответственных органов власти.

«Так, в Минприроды России рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно — это 280 гектаров. Объём чистого нового песка — порядка 840 тысяч кубов (толщина покрытия составит 20 сантиметров). То есть почти в 4 раза больше, чем вывезли на текущий момент. Определены приоритетные места для забора песка — это три месторождения кварцевого песка около Анапы. Самые оптимальные с точки зрения логистики, качества песка и запасам. Вырабатываются и другие решения, направленные на социально-экономическую реабилитацию региона»,— подытожила эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента России был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов в Крыму и Краснодарском крае. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Откачка мазута с танкера «Волгонефть-239» должна быть завершена до конца января.

Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин выразил благодарность волонтёрам за помощь.