Москва, 24 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные за период с 18 по 24 января нанесли восемь групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

«Нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса», — заявили в ведомстве.

Также были нанесены удары по складам вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января ВС России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины ударили по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима. Прилёт пришёлся в том числе по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

22 января российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, дронов и горюче-смазочных материалов украинской армии. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.