Москва, 24 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт <…> Тимофеевка Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за неделю на этом направлении российские военные нанесли поражение подразделениям тяжёлой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трёх бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

За неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВС РФ более 4050 военных, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортёров М113 производства США, бронетранспортёр Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американскую боевую бронемашину HMMWV. Кроме того, уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 23 января российские войска освободили населённый пункт Солёное в ДНР, 22 января — Западное в Харьковской области, 21 января — Волково в ДНР, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.

За неделю с 11 по 17 января российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции населённые пункты Терны, Песчаное, Украинка, Нескучное, Славянка в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко 20 января заявил, что Вооружённые силы России в ходе продвижения в районе освобождённого населённого пункта Новоегоровка в ЛНР создают огневой мешок для украинских формирований. По его словам, если украинские боевики не покинут район юго-западнее Надии, то окажутся в полном окружении.