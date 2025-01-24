Краснодар, 24 января, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Откачку мазута из потерпевшего в Керченском проливе крушение танкера «Волгонефть-239» завершат в течение двух дней. Об этом 24 января заявил вице-премьер России Виталий Савельев на выездном совещании комиссии по ликвидации последствий ЧП.

РИА Новости/Алексей Майшев

«В течение двух дней справимся», — заявил Савельев.

Он отметил, что из находившихся в танкере 1,4 тыс. т мазута уже откачали 1,3 тыс. т.

В целом пока рано говорить о скором завершении активной фазы ликвидации чрезвычайной ситуации с танкерами, считает вице-премьер. Он напомнил, что под водой лежат три части танкеров, которые надо поднимать.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря «Волгонефть-239» и танкер «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма. Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. «Волгонефть-239» сел на мель в районе порта Тамань. Под водой сейчас находятся его носовая часть, а также носовая и кормовая части «Волгонефти-212».

Танкеры перевозили мазут, и он частично вытек в Чёрное море. Нефтепродукты периодически выбрасывает на побережье. На Кубани действует режим ЧС федерального характера. Сотрудники МЧС и волонтёры убирают загрязнённый грунт. Из «Волгонефти-239» откачивают оставшийся мазут.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов 23 января заявил, что Кубани в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов выделят 1,5 млрд рублей. Необходимо восстановить 280 гектаров грунта. Для этого нужно привезти на побережье 840 тыс. куб. м нового песка, сообщил министр.

В конце декабря загрязнение нефтепродуктами было обнаружено в Керчи и Севастополе, где также идёт очистка грунта.