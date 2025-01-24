Москва, 24 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина регионы продолжают запускать проекты, аналогичные кадровой программе «Время героев». В Ленинградской области он получил название «Герои команды 47».

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что задачей проекта станет подготовка кадрового резерва для органов власти, муниципалитетов, общественных организаций Ленобласти из числа защитников Отечества, вернувшихся с фронта.

«Кроме образовательной части будет погружение в специфику экономики региона, работа с наставниками, знакомство с руководителями предприятий и учреждений, стажировки, спорт, командообразование, культурный трек. Отбор на программу объявим до конца первого квартала 2025», — написал он в Telegram-канале.

Региональная кадровая программа «Герои Ямала» пройдёт в несколько этапов. Участникам необходимо зарегистрироваться до 31 марта. До 12 июня состоятся онлайн-тестирование и собеседование. Зачисление на очное обучение пройдет до 1 июля, а начнётся оно во втором полугодии 2025 года. Участникам предстоит изучить систему регионального и муниципального управления, инструменты бюджетного планирования, региональные и муниципальные практики.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале анонсировал старт программы «Герой71» и создание одноимённого центра для ветеранов боевых действий, военных и их семей.

«С 1 февраля на сайте программы можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально», — написал глава региона.

По его словам, участвовать смогут не только бойцы, вернувшиеся с СВО, но и те, кто сейчас находится в зоне боевых действий.

Также регионы создают условия для адаптации участников спецоперации. В Омской области приступили к строительству первого в Сибири центра протезирования — филиала ЦИТО. Губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале отметил, что в Омской области стремятся усовершенствовать систему и создать единый медико-социальный кластер, где военные будут проходить необходимые процедуры, начиная от врачебной диагностики и завершая полной реабилитацией.

В Красноярском крае открылся современный Демонстрационно-спортивный центр, созданный на базе Центра адаптивного спорта. В нём у ветеранов СВО будет возможность попробовать себя в различных паралимпийских дисциплинах, адаптированных к индивидуальным потребностям каждого участника. Специалисты в рамках анализа будут выявлять скрытые резервы и ограничения, обусловленные полученными травмами или стрессовыми состояниями.

В Татарстане для студентов-участников спецоперации разработают программы поддержки и адаптации по возвращении домой. Министр по делам молодежи республики Ринат Садыков отметил, что студентов будут привлекать к реализации социально значимых проектов молодежной политики региона.

Ветеран СВО Юлиан Красавин из Сахалинской области уже приобщился к спорту, несмотря на установленный протез. В ходе боевых действий военный потерял ногу, но по возвращении на родину и реабилитации встал на сноуборд. Он также является ведущим бойцом Сахалинской области по рукопашному бою, кикбоксингу.

«Я никогда не занимался сноубордом профессионально, но всегда катался на доске в свободное время. Я смотрел видеоуроки и старался подражать тем, кто катается на склоне. 15 лет назад мой друг Павел Сафонов подарил мне доску, которая, конечно, была не в лучшем состоянии. Но уже тогда я начал испытывать интерес к этому виду спорта», — процитировал его портал Sakh. online.

В результате после реабилитации Красавин начал заниматься с заслуженным тренером РФ Ольгой Желтовой. Тогда мужчина осознал, что сможет продолжать кататься.

В Пензенской области ветеран спецоперации Азиз Зиятдинович с позывным Тихий провел для обучающихся 7-го класса и юнармейцев 8-го класса занятие по тактической медицине. Он рассказал ребятам о тонкостях полевой медицины, подчеркнув важность владения навыками самопомощи в условиях боевых действий. После теоретической подготовки ребята под руководством военного на практике учились правильно накладывать жгут, проводить тугую тампонаду ран и делать перевязки, написал филиала фонда «Защитники Отечества» в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря Путин, говоря о запуске региональных аналогов «Времени героев», отметил, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. Такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену, добавил президент.

Участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина 24 декабря назначили начальником Главного штаба «Юнармии». Александр Шляпников в том же месяце стал заместителем губернатора Калужской области. Также назначения на руководящие должности получили выпускники «Времени героев» Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и ряд других.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.