Вашингтон, 24 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах. Об этом 24 января написала газета The New York Times.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

«Президент Трамп приказал федеральным тюрьмам размещать заключённых, которые являются трансгендерными женщинами, в мужских учреждениях и прекратить медицинское лечение, связанное с переходом пола», — пишет издание.

Отмечается, что этот шаг стал частью указа Трампа, изданного в первый день его пребывания на посту президента.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп подписал указ о признании в США только двух полов — мужского и женского, в котором уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, он отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.

Кроме того, Трамп отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности как дискриминационную. По его мнению, под видом такой политики в различных коммерческих и госструктурах, включая правительство, медицинскую индустрию, вузы и другие, продвигались разного рода аморальные, унизительные и даже опасные половые и расовые предпочтения.

24 января Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол».

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что после прихода Трампа к власти в США все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. В один момент все эти ценности США превратились в антиценности, подчеркнула дипломат.