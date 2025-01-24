Краснодар, 24 января, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания командира самолёта гражданской авиации, подозреваемого в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ).

ФСБ России. Кадр из видео

На кадрах силовики в гражданской одежде берут под руки седого мужчину с небольшим чемоданом, который, вероятно, двигался по территории аэропорта. Надев на руки задержанного наручники, его сажают в серебристый микроавтобус. Мужчина сопротивления не оказывает.

На последних кадрах правоохранители подводят его к скамье подсудимых.

Как сообщало ИА Регнум, лётчик был задержан в Краснодаре. По информации ФСБ, мужчина 1968 года рождения по личной инициативе связался с волонтёром, осуществляющим сбор денег для нужд ВСУ. По его указанию пилот обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на присланный счёт. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).