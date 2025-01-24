Сиэтл, США, 24 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Сиэтл Кракен».

John Froschauer/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле и закончилась в пользу гостей со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отличились белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас (5-я минута), Этен Фрэнк (19-я) и Овечкин (57-я, в пустые ворота).

Для российского хоккеиста эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сократить своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894). Овечкину осталось набрать до него 19 шайб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января российский капитан «Кэпиталз» поднялся на 29-е чистое место по количеству матчей НХЛ. Для Овечкина матч «Вашингтона» с «Сиэтлом» стал 1458‑м в заокеанской карьере. Лидером по количеству проведённых матчей в лиге является Патрик Марло (1779 матчей).

Перед церемонией своей инаугурации 20 января новый президент США Дональд Трамп похвалил Овечкина. Он назвал россиянина отличным игроком.

Овечкин 22 января прокомментировал слова нового главы Белого дома в свой адрес. Игрок уточнил, что ему было приятно услышать похвалу со стороны Трампа, и добавил, что на инаугурацию американского президента его не пригласили.