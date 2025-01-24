Ижевск, 24 января, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В средней школе им. В. И. Кудинова в городе Воткинске в Удмуртии создали проектную лабораторию программирования. Работы прошли при поддержке «Удмуртнефти» (работает под управлением НК «Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В удмуртской школе открыли IT-лабораторию и отремонтировали спортзалы

Новая IT-лаборатория оснащена интерактивной панелью, 3D-принтером, лазерным 3D-сканером и другой современной техникой и программным обеспечением. Там будут проводить уроки программирования и компьютерного моделирования, а также научные конференции с защитой исследовательских и проектных работ.

Кроме того, в двух спортивных залах школы провели внутреннюю отделку, обновили инженерные коммуникации, отремонтировали раздевалки, тренерские и душевые, установили баскетбольные щиты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В удмуртской школе открыли IT-лабораторию и отремонтировали спортзалы

Средняя школа им. В. И. Кудинова — одно из крупнейших общеобразовательных заведений города Воткинска, в котором обучается более тысячи детей. В 2007 году в школе был открыт первый в Удмуртии «Роснефть-класс» с углублённым изучением физики, химии и математики. Всего в республике функционирует семь «Роснефть-классов», которые являются первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования «школа — вуз / колледж — предприятие».