Астана, 24 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Казахстан не считает опубликованные переговоры с потерпевшего крушения борта Azerbaijan Airlines (AZAL) «сливом» расшифровок чёрных ящиков, так как данная информация отличается от их содержимого. Об этом заявил 24 января вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

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«Это не слив данных чёрных ящиков — нет ничего из того, что происходило в самолёте, опубликованное в интернете сильно отличается от содержимого ящиков… Ждите официальных источников», — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что при расшифровке самописцев самолёта, упавшего близ казахстанского Актау, равный доступ к информации был предоставлен для экспертов из Азербайджана, России и Казахстана. Он также подчеркнул, что Астане нечего скрывать.

Кроме того, Бозумбаев уточнил, что подведение окончательных итогов расследования трагедии может занять продолжительное время.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

15 января эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии вернули бортовые самописцы самолёта в Казахстан после расшифровки.

Telegram-канал Baza вечером 15 января опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта с диспетчерами. Согласно записи, диспетчеры несколько раз предлагали экипажу совершить посадку в одном из российских аэропортов, но лётчики сами приняли решение следовать обратно в Баку, а позднее запросили посадку в Актау.