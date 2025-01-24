Будапешт, 24 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза в отношении России продлят в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа по своей территории. Об этом 24 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам [по ЕС], что если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — рассказал он в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, Киев также должен отказаться от планов нападения полулегальными и легальными военными средствами на маршрут, по которому Венгрия в данный момент получает газ, включая компрессорные станции газопровода «Турецкий поток» на российской территории.

Ещё одним условием для продления антироссийских санкций ЕС венгерский премьер назвал гарантии со стороны Киева, что ситуация с транзитом газа через Украину не повторится с некогда идущей по украинской территории российской нефтью.

«Если вы (Украина. — Прим. ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продлевала санкции, а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 22 января написало, что ЕС не сможет продлить санкции против России, если Орбан не даст на это своего согласия. Отмечалось, что у Брюсселя пока нет запасного плана для продления антироссийских ограничений в случае, если венгерский премьер не станет давать своего согласия.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 23 января заявил, что Будапешт планирует обсудить с новой администрацией США продление санкций ЕС. Он уточнил, что затем, 27 января, эту тему обсудят на заседании в Брюсселе.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны ЕС через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии в ответ на это заявили о якобы готовности сообщества к такой ситуации.