Москва, 24 января, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Годовалый сын московского священнослужителя был госпитализирован с химическим ожогом и отравлением после того, как выпил чистящее средство. В семье священника воспитывается шестеро несовершеннолетних детей, за которыми большую часть времени присматривает его 38-летняя супруга. Женщина выбежала на плач ребенка и увидела у него в руках бутылку с чистящим средством, сообщил источник ИА Регнум.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Днем 21 января женщина находилась дома с 5-летней дочерью и годовалым сыном. Супруг находился на работе, а старшие дети были на занятиях в православной школе. Женщина прибежала на плач сына и увидела у него в руках бутылку из-под чистящего средства», — рассказал источник.

Пока мама мыла посуду, ребёнок достал бутылку из-под ванной и выпил её содержимое. Из-за удушья и тошноты малыш заплакал.

«Женщина сразу же промыла сыну рот и позвонила в службу 112. Бригада скорой помощи приехала быстро, и ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с отравлением и химическим ожогом», — сообщил источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье врачи спасли годовалого ребёнка, который отравился средством для чистки кухонных плит.