Москва, 24 января, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Полагать, что НАТО может не хватить ресурсов, чтобы обеспечить свою безопасность, неимоверно глупо. Об этом 24 января заявил заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

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«Говорить о том, что у НАТО недостаточно военных ресурсов для обеспечения собственной безопасности, — это неимоверная глупость, потому что на сегодняшний день человечество не тратит столько денег на оборону, сколько тратит альянс», — заявил Грушко в эфире «России 24».

Он сообщил, что в этом году НАТО планирует апробировать схему развёртывания сил в Европе для нанесения стратегического поражения России. В 2025 году альянс запланировал провести 100 учений, в основном они пройдут в восточной зоне НАТО.

Российский дипломат добавил, что Россия располагает необходимыми техническими средствами для обеспечения своей безопасность при любом развитии ситуации и при любом сценарии. Он напомнил об испытаниях «Орешника», ядерном оружии и новых технологиях в арсенале ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Грушко заявил, что НАТО объявило Россию прямой угрозой своей безопасности на долгосрочную перспективу. Альянс ведёт подготовку к вооружённому конфликту с Россией.

Согласно обновлённой ядерной доктрине России, ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. В связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства и возникновением новых военных угроз и рисков Россия уточнила условия, допускающие применение этого вида оружия. Теперь Россия будет считать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, их совместным нападением на РФ.