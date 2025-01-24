Минск, 24 января, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осуждённых, в том числе по статье об экстремизме. Об этом 24 января сообщило агентство «БелТА».

РИА Новости/ Андрей Стенин

Глава белорусского государства подписал указ о помиловании пяти женщин и троих мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. Отмечается, что у некоторых из них есть дети, а одна женщина беременна.

Также помилованы ещё три женщины и четыре мужчины, ранее осуждённые по статье о незаконном обороте наркотических средств. По данным издания, шестеро совершили преступления будучи несовершеннолетними, а у ещё одного человека обнаружили онкологическое заболевание.

«За последний год на основании принципов гуманности президент Белоруссии помиловал 293 человека (в их числе — 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте). Каждое помилование — это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 января Лукашенко также помиловал 23 человека, которые ранее были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности. Отмечается, что заключённые написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Кроме того, среди помилованных большая часть старше 50 лет, имеет хронические заболевания или же они являются родителями.

Процедура предполагает освобождение помилованных от основного наказания, однако это не снимает с них судимость. МВД Белоруссии также сообщает, что продолжит держать на контроле их поведение.