Москва, 24 января, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Власти России сделают всё необходимое для того, чтобы защитить свои интересы в Балтийском море. Об этом 24 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы наши интересы — речь идёт и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря — были надёжно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Замглавы МИД РФ отметил, что ввиду членства в НАТО Швеции и Финляндии было объявлено о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов, создании Карельского корпуса. Более того, в перспективе будут предприняты многие другие необходимые для обеспечения безопаности меры.

«Попытки НАТО превратить Балтийское море в своё «внутреннее озеро» не увенчаются успехом. Россия не допустит подобных планов. Мы обеспечим надёжную защиту своих интересов как в акватории, так и в целом в регионе Балтики», — заявил Грушко.

При этом он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы Балтийское море продолжало быть морем сотрудничества и взаимодействия, по которому веками шли торговые пути. Дипломат также добавил, что Москва определит конкретные меры действий в Балтийском море, учитывая активность НАТО или отдельных стран.

Как сообщало ИА Регнум, шведская общественная телекомпания SVT 14 января сообщила, что соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию подводный кабель в Балтийском море получил повреждение. До этого поступали сообщения о повреждении ещё четырёх кабелей.

Позднее в этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО намерено радикально увеличить своё военное присутствие в Балтийском море. По его словам, причиной этого является якобы имеющая место «нарастающая российская агрессия».

В конце декабря 2024 года генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 января затаила, что НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в этом стратегическом регионе. Она подчеркнула, что страны Запада продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 18 января заявил ИА Регнум, что военная миссия кораблей НАТО в Балтийском море призвана создать препятствия торговому флоту России. По его словам, альянс хочет изолировать российский флот на Балтике и не в первый раз предпринимает попытки превратить Балтийское море в своё внутренне море.