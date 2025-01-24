Москва, 24 января, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Германия не примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве на официальном уровне. Об этом 24 января сообщил посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф.

Известия

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — процитировал ТАСС дипломата.

Он подчеркнул, что Берлин не может принимать участие в военном параде, пока продолжается украинский конфликт.

Ранее, 15 января, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент 10 из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде на Красной площади. О готовности посетить столицу сообщал и сербский лидер Александр Вучич. Приглашение на парад Победы от российского президента получил председатель КНР Си Цзиньпин.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет приглашать глав недружественных стран в Москву на 9 мая. Он уточнил, что, прежде всего, среди приглашённых будут лидеры стран Содружества Независимых Государств, потому что накануне парада планируется неформальный саммит СНГ.