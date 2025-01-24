Казань, 24 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Введённые утром 24 января в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы ограничения на приём и выпуск самолётов сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Егор Алеев/ТАСС

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко.

За время, пока действовали ограничения, четыре воздушных судна ушли на запасные аэродромы: три, следовавшие в Казань, и один выполнявший рейс в Уфу.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 24 января Росавиация ввела ограничения на приём и вылет самолётов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Уфы, Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары.

Ведомство пояснило, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже ограничения сняли с воздушных гаваней Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары.