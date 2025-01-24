Москва, 24 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО. Об этом 24 января на брифинге заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, данная тема является одним из ключевых элементов возможных договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — отметил замминистра.

По его словам, возможное вступление страны в Североатлантический альянс исключает достижение мира и создание архитектуры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года президент России Владимир Путин подчеркнул, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала диалога киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре отметил, что считает реальным приглашение Украины в НАТО при условии, что до завершения военного конфликта на неё не будет распространяться 5-я статья устава военного блока о коллективной обороне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда напомнил, что выступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Такой шаг станет угрозой интересам Москвы, добавил представитель Кремля.