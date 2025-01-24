МИД: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО
Москва, 24 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО. Об этом 24 января на брифинге заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, данная тема является одним из ключевых элементов возможных договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — отметил замминистра.
По его словам, возможное вступление страны в Североатлантический альянс исключает достижение мира и создание архитектуры безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года президент России Владимир Путин подчеркнул, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала диалога киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре отметил, что считает реальным приглашение Украины в НАТО при условии, что до завершения военного конфликта на неё не будет распространяться 5-я статья устава военного блока о коллективной обороне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда напомнил, что выступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Такой шаг станет угрозой интересам Москвы, добавил представитель Кремля.