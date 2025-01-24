Сергиев Посад, Московская область, 24 января, 2025, 11:13 — ИА Регнум. В небе над Сергиево-Посадским городским округом Московской области отражена атака беспилотников. Об этом 24 января заявила в Telegram-канале городская администрация.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолетного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в результате падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, утром силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Кроме того, в ночь на пятницу также был сбит над территорией России 121 украинский БПЛА. Над Брянской областью — 37 дронов, над Рязанской — 20, над Саратовской и Курской — по 17 беспилотников ВСУ.

Остальные украинские дроны российские силы ПВО уничтожили и перехватили в Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях, а также над Крымом и Москвой.