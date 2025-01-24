Вашингтон, 24 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Угрозы нового президента США Дональда Трампа вынудить Россию сесть за стол переговоров по украинскому конфликту являются пустыми, потому что у Москвы имеется достаточно ресурсов для достижения успехов на поле боя. Об этом 24 января написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам авторов публикации, угрозы нового главы Белого дома не смогут заставить Россию отказаться от своих основных требований по урегулированию украинского конфликта.

Отмечается, что сейчас армия России наносит поражение украинским формированиям и всё ближе продвигается к их логистическим центрам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января китайское издание Asia Times написало, что Трамп сменил тактику в вопросе об урегулировании украинского конфликта и может пойти в давлении на Россию дальше, чем его предшественник Джо Байден. Отмечалось, что новый глава Белого дома хочет заставить обе стороны прийти к соглашению о прекращении огня до выяснения конкретных деталей.

Трамп 23 января вновь пригрозил России большими санкциями, если не будет заключено соглашение по завершению конфликта на Украине. Он также выступил с утверждением, что не хочет вводить санкционные ограничения в отношении РФ, потому что ему якобы очень нравится русский народ.

Позднее в этот же день депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ошибочной и тупиковой стратегию Трампа, который решил говорить с Россией на языке ультиматумов. По мнению депутата, в словах главы Белого дома проглядывает некая имитация открытости, откровенности и угроз вместо серьёзных позиций.