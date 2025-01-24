Будапешт, 24 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Венгрия потеряла из-за санкций Евросоюза против России 19 млрд евро, поэтому страна оценивает, насколько целесообразно усиливать ограничительные меры. Об этом 24 января в эфире радио Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

В этой связи политик обратился к Европейскому союзу с просьбой приостановить введение рестрикций в отношении РФ.

«Санкциями у нас отобрали 7500 млрд форинтов (18,3 млрд евро). А сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера», — подчеркнул Орбан.

23 января Виктор Орбан заявил, что перед принятием решения о продлении санкций Евросоюза против России он планирует обсудить этот вопрос с новой администрацией США. Он добавил, что при рассмотрении антироссийских ограничений необходимо будет учитывать решения Штатов по украинскому кризису.

Ранее, 22 января, премьер-министр Венгрии призвал ЕС снять антироссийские санкции. Он заявил, что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Орбан подчеркнул, что ограничения никак не помогли разрешить украинский конфликт.

Bloomberg при этом писало, что ЕС не сможет продлить санкции, если премьер Венгрии не даст на это свого согласия. По словам нескольких дипломатов, у Евросоюза пока нет плана Б для продления ограничений в случае, если Виктор Орбан не подпишет их.

14 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. При этом государство развивается, его экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.