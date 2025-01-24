Сухум, 24 января, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Треть граждан Абхазии готова проголосовать на предстоящих президентских выборах за вице-президента Бадру Гунбу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Илья Питалев/РИА Новости Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба

«Рейтинг декларируемого голосования (от опрошенных декларирующих участие в выборах): Бадра Гунба — 32%, Адгур Ардзинба — 15%, Олег Барциц — 7%, Роберт Аршба — 5%, Адгур Хурхумал — 2%, «Против всех» — 4%», — сообщает ВЦИОМ.

По данным социологов, 77% опрошенных правильно назвали дату, месяц и год проведения выборов. Декларируемая явка составляет 69%. При этом чуть больше половины респондентов (51%) заявили, что точно придут голосовать, 18% — что, скорее всего, примут участие в голосовании.

Отмечается также, что на вопрос об отношении к России 91% абхазцев ответили о скорее положительном отношении.

Социологическое исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля 2025 года в Абхазии пройдут досрочные президентские выборы. В ноябре 2024 года Аслан Бжания ушёл в отставку с поста президента на фоне протестов.

Вице-президент Гунба был назначен исполняющим обязанности главы государства. В конце декабря он заявил, что намерен приложить все усилия для укрепления отношений с Россией.