Самара, 24 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. В самарском аэропорту Курумоч задержали 18 рейсов из-за ранее введённых временных ограничений на полёты. Об этом 24 января заявила пресс-служба авиагавани.

Яков Князев/ТАСС

«На вылет задерживается 10 рейсов, на прилёт — восемь рейсов», — передаёт слова представителей аэропорта ТАСС.

Отмечается, что ограничения на работу авиагавани вводились ранним утром и были сняты в 08:00 мск.

За актуальной информацией о времени прибытия и вылета рейсов можно следить на онлайн-табло в зале регистрации и на сайте аэропорта, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ограничения были введены утром 24 января для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Они также коснулись аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы.

Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений, введённых для воздушных гаваней Пензы, Саратова и Ульяновска.