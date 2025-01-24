Москва, 24 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В Госдуме предложили увеличить студенческие стипендии до прожиточного минимума, а после повышать их каждый год на 20–25%. Об этом 24 января в беседе с «РИА Новости» рассказал автор инициативы депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Владимир Песня/РИА Новости

Он уточнил, что, несмотря на финансовую помощь родителей, обучающимся в вузах и колледжах не хватает средств на базовые потребности. Так, Гаврилов напомнил, что студенты вузов в среднем получают стипендию в размере 2056 рублей, а в колледжах — 890 рублей.

«С такими суммами трудно говорить о стимулирующей роли стипендий. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 рубля, и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны», — подчеркнул депутат.

14 января Минобрнауки России предложило учредить стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Их хотят выплачивать студентам, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Предположительно, получать стипендии начнут с 1 сентября 2025 года. Так, ежемесячно 10 стипендий в размере 15 тыс. рублей будут получать студенты и ещё 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей — аспиранты.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря президент России Владимир Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров. Максимальный размер выплаты составит 60 тыс. рублей. Её будут индексировать с учётом уровня инфляции.