Брянск, 24 января, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Завод полупроводников АО «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановил работу из-за шести атак украинских дронов, зафиксированных в ночь на 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилётов БПЛА, в результате которых пострадали часть производственных помещений и склад готовой продукции», — процитировал пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что повреждены объекты обеспечения спецэнергетикой и нарушены технологические производственные цепочки. В результате атак никто из сотрудников не пострадал.

Как сообщалоИА Регнум, в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 из них были сбиты над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской областью, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями. Также дроны уничтожали над Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областями, по одному БПЛА сбили над Республикой Крым и Москвой.

В Рязани в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возник пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. На территории одного из городских округов Воронежской области при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир. Никто не пострадал.