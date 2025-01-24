Москва, 24 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Актёр Юра Борисов признался, что ему трудно было осознать свою номинацию на премию американской киноакадемии «Оскар».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Юра Борисов

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — процитировал его слова ТАСС.

Актёр также поблагодарил всех, кто его поддерживал, и пожелал всем любви.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Юру Борисова выдвинули в состав претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора». Он стал первым российским актёром, которого номинировали на «Оскар» в этой категории.

Кроме Борисова, претендентами на получение премии в этой категории стали Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик»).

В начале декабря Юру Борисова номинировали в той же категории на американскую премию «Золотой глобус», однако её в итоге получил Калкин за комедийную роль в «Настоящей боли». Российский актёр был удостоен за роль в фильме «Анора» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана.

Комедийно-драматический фильм «Анора» повествует о проживающей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич молодой стриптизёрше, которая знакомится с сыном русского олигарха, желающим развлекаться вместо учёбы. В мае кинокартина была удостоена главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».