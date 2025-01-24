Москва, 24 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Режиссёр номинированного на «Оскар» фильма «Вор» Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией. Об этом 24 января заявил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Павел Чухрай

По данным канала, 78-летнему мужчине стало плохо, он пожаловался на сильную слабость и головокружение, также отмечались проблемы со сном. При обследовании врачи диагностировали Чухраю гипогликемию, развившуюся на фоне сахарного диабета.

«Режиссёру выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение», — говорится в заявлении.

Фильм режиссера Чухрая в 1997 году был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, а также завоевал приз «Золотая медаль сената» Венецианского кинофестиваля. Он также срежиссировал такие кинокартины, как «Водитель для Веры», «Клетка для канареек», «Русская игра» и другие.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Чухрай покинул пост главы Российского оскаровского комитета. Отмечается, что причиной стало несогласие с решением президиума Киноакадемии России не выдвигать в 2022 году на премию «Оскар» отечественные киноработы.