Бангкок, 24 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. В Таиланде полиция задержала россиянина, выкинувшего за борт катера 13-летнего сына, который позже скончался в больнице от полученных травм. Об этом 24 января сообщило издание Thairath.

NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС

Инцидент произошёл 22 января во время туристической прогулки по Суринским островам. На судне находились 33 туриста. Когда катер остановился в 200 м от берега, гражданин РФ взял своего ребёнка и кинул за борт. Мальчик ударился головой о гребной винт катера. После этого отец достал сына из воды. На его лице и голове были раны. Подростку оказали первую помощь и госпитализировали. Позднее от полученных травм ребёнок умер.

Во время расследования полиция страны установила, что мальчик был тайским гражданином. Отца ребёнка доставили в участок для допроса. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, мужчина отрицает свою вину.

В пятницу, 24 января, суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого. В случае обвинительного приговора по делу россиянину грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь.

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