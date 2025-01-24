Лондон, 24 января, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Самый большой в мире айсберг под названием A23а может столкнуться с британским островом Южная Георгия, расположенным в южной части Атлантического океана. Об этом заявил океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мейерс.

Global Look Press

«A23a ранее был «заперт» в ловушке-воронке в течение нескольких месяцев. Теперь, по всей видимости, он движется вместе с преобладающим течением в сторону Южной Георгии», — процитировал исследователя телеканал CNN.

Мейерс отметил, что пока айсберг находится в извилистом течении, не направленном прямо к острову, но по прогнозам скоро возобновит движение к заморской британской территории.

По словам капитана судна Pharos в Южной Георгии Саймона Уоллеса, айсберги представляют собой большую опасность. Ледяная глыба нередко возникает «из ниоткуда», поэтому на судне постоянно работают прожекторы для их обнаружения.

Утверждается, что площадь А23а превышает 3,6 тыс. кв. км, а толщина составляет 400 м. Кусок откололся в 1986 году от Антарктиды и начал движение на север, но быстро застрял и почти 40 лет не двигался. Возобновил свой путь он в 2020 году, со временем угодив в подводную воронку. Однако в декабре прошлого года учёные отследили, что айсберг пошёл на север.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года «Роскосмос» опубликовал сделанную со спутника фотографию самого крупного в мире айсберга А23а. В корпорации пояснили, что активный дрейф ледяной массы возобновился в середине лета, он двигался со скоростью 150 км в месяц. А23а вынесло на чистую воду в Южном океане.