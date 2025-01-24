Москва, 24 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Попавший в плен к российским военным старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вячеслав Погибенко призвал оказавшихся в окружении в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике бойцов 110-й бригады украинских формирований сдаваться. Обращение пленного офицера ВСУ 24 января опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кадр из видео Военнопленный Вячеслав Погибенко

«Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть в Великой Новосёлке? <…> Бойцы, находящиеся в окружении в любой точке линии фронта, рекомендую вам сохранить свои жизни», — отметил он.

По словам пленного, киевский режим не интересует судьба окружённой в населённом пункте бригады, так как на контролируемой Киевом территории действуют команды территориальных центров комплектации, насильно собирающие новобранцев для ВСУ.

Погибенко также призвал сослуживцев признать, что настоящими врагами украинцев являются командование ВСУ и непосредственно киевский режим.

Как сообщало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз 20 января рассказал, что российские военные окружили посёлок Великая Новосёлка и украинским бойцам остаётся только отступать с боями. По его словам, армия России постоянно продолжает наступление.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 22 января написала, что военные ВСУ в районе Великой Новосёлки могут оказаться в окружении из-за промедления украинского командования с решением об их отступлении. Автор публикации сравнил эту ситуацию с тяжёлыми отступательными боями ВСУ под Авдеевкой в феврале 2024 года и в районе Угледара в октябре.