Пекин, 24 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта и может пойти в давлении на Россию дальше, чем его предшественник Джо Байден. Об этом 24 января написало китайское издание Asia Times.

Алексей Куденко/РИА Новости

Как отметил автор материала, план Трампа остановить военные действия в зоне украинского конфликта за сутки провалился, и новый глава Белого дома не упомянул Украину в инаугурационной речи. При этом он резко высказывался в адрес России и её президента Владимира Путина, призывая его остановить конфликт и в то же время грозя новыми антироссийскими санкциями.

Уточняется, что многие из этих шагов уже были предприняты до Трампа Байденом, который запретил импорт практически всех товаров из РФ и ввёл санкционные ограничения против ключевых российских организаций и лиц. Трамп готов «пойти дальше, чем Байден», в этом вопросе, подчёркивается в публикации.

По словам автора, новый глава Белого дома продолжает политику своего предшественника по давлению и попыткам изоляции России, однако делает это не для помощи Киеву, а с целью остановить вооружённый конфликт «независимо от результатов». Американский лидер пытается заставить обе стороны прийти к соглашению о прекращении огня до выяснения конкретных деталей.

«Недавние заявления Трампа говорят о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия всё ещё торгует. Это будет включать не только Иран и КНДР (которые якобы оказывали военную помощь России. — Прим. ред.), но, возможно, и другие страны, такие как Китай и Индия, которые остаются крупными покупателями российской нефти и природного газа», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Трамп вновь пригрозил России большими санкциями, если не будет заключено соглашение по завершению конфликта на Украине. При этом глава Белого дома выступил с утверждением, что не хочет вводить санкции против РФ, так как ему якобы очень нравится русский народ.

Президент США также заявил, что украинский конфликт продолжается только из-за желания главы киевского режима Владимира Зеленского повоевать. По словам Трампа, Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации.

Экс-посол России в США Анатолий Антонов 24 января отметил, что новый глава Белого дома может остановить вооружённый конфликт на Украине, если прекратит оказывать финансовую поддержку Киеву. Он добавил, что администрация Трампа также должна продемонстрировать готовность учесть озабоченности России, а попытка принести «мир через силу» не сулит ничего хорошего.