Вашингтон, 24 января, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего первого президентского срока мог достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

По словам Трампа, во время своего прошлого срока на посту главы Белого дома он вместе с Путиным работал над этим вопросом и политики якобы собирались привлечь к этому вопросу Китай, ядерный арсенал которого гораздо меньше американского.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января Трамп заявил, что США заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов, однако готовы это сделать только вместе с Россией и Китаем. Глава Белого дома назвал хорошими шансы на это.

Экс-президент США Джо Байден в октябре 2024 года также заявил о желании Вашингтона начать переговоры о сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией, Китаем и КНДР без предварительных условий. Он также призвал избавить мир от ядерного оружия.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас невозможно говорить о сокращении ядерного оружия. Представитель Кремля уточнил, что в украинский конфликт, ведущийся против России, вовлечены ядерные державы: США, Великобритания и Франция.