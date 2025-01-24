Краснодар, 24 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Командира самолёта гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом 24 января сообщили в региональном управлении ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

Задержанный — российский гражданин 1968 года рождения. Следственный отдел ФСБ возбудил против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтёром, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, лётчик связался со сборщиком средств для украинской армии. Выполняя указания куратора, обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на указанный счёт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января заключили под стражу жителя Севастополя, который передавал Киеву координаты постов воздушного наблюдения сил противовоздушной обороны России и подразделений Черноморского флота. Россиянин сам инициировал контакт с Киевом. Данные он передавал украинской разведке. Против севастопольца возбудили уголовное дело о госизмене.