В Краснодаре по подозрению в госизмене задержали командира самолёта
Краснодар, 24 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Командира самолёта гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом 24 января сообщили в региональном управлении ФСБ.
Задержанный — российский гражданин 1968 года рождения. Следственный отдел ФСБ возбудил против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
«Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтёром, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, лётчик связался со сборщиком средств для украинской армии. Выполняя указания куратора, обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на указанный счёт.
Как сообщало ИА Регнум, в середине января заключили под стражу жителя Севастополя, который передавал Киеву координаты постов воздушного наблюдения сил противовоздушной обороны России и подразделений Черноморского флота. Россиянин сам инициировал контакт с Киевом. Данные он передавал украинской разведке. Против севастопольца возбудили уголовное дело о госизмене.