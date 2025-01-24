Москва, 24 января, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Величина просроченных долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу, оказалась рекордной в 2024 году. Об этом 24 января сообщили «Ведомости».

Объём выставленных на продажу долгов МФО поставил рекорд

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в 2024 году МФО предложили 125 млрд рублей, при этом взыскатели купили 89 млрд рублей. Это рекорд за последние три года.

Объём закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов также установил рекорд. Их доля оказалась меньше итогов 2023 года почти на 15 п. п. — 71,3%. При этом цена закрытия выросла на 1,6 п. п. — до 17,1%.

В 2022 году МФО выставили на продажу долги на сумму 80,2 млрд рублей. Купили просроченные долги на сумму 55,7 млрд рублей — 65% от всего выставленного на продажу объёма.

В 2023 году МФО было выставлено 75 млрд рублей и куплено 68 млрд рублей (86%). При этом средняя цена закрытия сделок была существенно ниже, чем в 2024 году. В 2022 году она составила 13,7%, в 2023 году — 15,5%.

Как сообщало ИА Регнум в конце декабря эксперты проекта «За права заёмщиков» рассказали, что для привлечения новых клиентов МФО начали заявлять о выдаче займов без процентов. Клиентам обещают до 30 тыс. рублей якобы без процентов. В действительности проценты всё же начисляются. Их аннулируют, но это происходит, только если клиент гасит долг в так называемый льготный период.