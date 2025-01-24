Вашингтон, 24 января, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Перевозящие американский сжиженный природный газ (СПГ) в страны Азии и Южной Африки танкеры перестроили свои курсы в Атлантическом океане на порты в Европе. Об этом 24 января сообщила Financial Times.

Сергей Красноухов/ТАСС

«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантике и направляются в Европу, так как грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину», — говорится в публикации.

По информации газеты, в январе семь отправившихся из США танкеров с американским СПГ отклонились от своих первоначальных маршрутов. При этом шесть из них вначале следовали к мысу Доброй Надежды и в Азию, ещё один — в Колумбию, однако сейчас все они направляются в сторону портов Европы.

Аналитик рынка СПГ Алекс Фроули в беседе с изданием назвал такие резкие изменения в курсах следования судов «очень нехарактерными», отметив, что газовый рынок Европы всё ещё подвергается изменениям на фоне холодной погоды и прекращения поставок российского трубопроводного газа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов, невзирая на сложную ситуацию с ценами на газ. По её словам, цены на энергоресурсы в Европе «системно выше, чем в США и Китае», и существенно различаются внутри региона.

Позднее в этот же день еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что импорт российского СПГ в страны ЕС продолжает расти, несмотря на санкции против РФ. Он также призвал расширять антироссийские санкции.

Президент РФ Владимир Путин 22 января рассказал, что в 2024 году доходы федерального бюджета России, не связанные с продажей нефти и природного газа, выросли на 26%. Глава государства отметил, что увеличение этого сектора означает, что создана надёжная база для российского бюджета, меньше зависящая от ситуации на мировых рынках.