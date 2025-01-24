Вашингтон, 24 января, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 29-е чистое место по количеству матчей, проведённых в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Sean Kilpatrick/AP/TASS Александр Овечкин

Это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и командой «Сиэтл Кракен» (3:0 в пользу «Кэпиталз»), в котором российский хоккеист отличился забитой шайбой.

Эта игра стала для Овечкина 1458‑й в НХЛ, что позволило россиянину обойти Глена Уэсли и выйти на чистое 29-е место по этому показателю. Лидером по количеству проведённых матчей в лиге является Патрик Марло (1779 матчей).

При этом в числе действующих игроков Овечкин находится на третьем месте по этому показателю. На первом месте Райн Сутер из «Сент‑Луис Блюз» (1493 матча), на втором — Брент Бернс из «Каролина Харрикейнз» (1464 матча).

Как сообщало ИА Регнум, накануне церемонии своей инаугурации 20 января новый президент США Дональд Трамп похвалил Овечкина. Американский политик назвал российского хоккеиста отличным игроком.

Позднее в этот же день стало известно, что российский капитан «Кэпиталз» не сможет присутствовать на инаугурации Трампа, потому что вместе с клубом принимает участие в серии выездных игр.

Овечкин 22 января прокомментировал слова президента США в свой адрес. Игрок уточнил, что ему было приятно услышать похвалу со стороны Трампа, и добавил, что на инаугурацию американского лидера его не пригласили.