Москва, 24 января, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Уехавшие из России после начала спецоперации в феврале 2022 года евреи сейчас вернулись. Об этом вечером 22 января заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

Михаил Терещенко/ТАСС

По словам главы ФЕОР, многие люди едут в Израиль для получения израильского гражданства и затем возвращаются в Россию. Борода уточнил, что возглавляемая им организация не зафиксировала уменьшения количества евреев в России.

«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС. И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО», — рассказал он в ходе пресс-конференции, приуроченной к 80-летию со Дня освобождения Освенцима.

По словам раввина, община старается делать всё возможное, чтобы евреи в РФ хорошо себя чувствовали в духовном плане и ощущали поддержку, так как «это их в том числе привлекает сюда».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала создавать условия для возвращения уехавших из России и не выступавших против страны россиян. По её словам, такие люди по разным причинам уезжали из РФ.

При этом она указала на то, что существуют люди, которые в самый трудный для России момент не просто уехали, но продолжают хаять свою Родину, желая ей поражения и делая всё, чтобы ей навредить. Таких нужно наказывать, подчеркнула Матвиенко.