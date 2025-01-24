Санкт-Петербург, 24 января, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 24 января сбили три украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В период с 06:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 24 января российские средства ПВО сбили над территорией России 121 украинский БПЛА. Над Брянской областью сбиты 37 дронов, над Рязанской — 20, над Саратовской и Курской — по 17 беспилотников ВСУ.

Остальные дроны ВСУ российские силы ПВО уничтожили и перехватили в Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях, а также над Крымом и Москвой.