Вашингтон, 24 января, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступил за существенное понижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом он заявил 23 января журналистам в Белом доме.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Глава США отметил, что таким образом стремится к снижению цен на нефть.

«И, когда цены на нефть понижаются, всё станет дешевле для американцев, да и мира в целом», — заявил Трамп.

Он добавил, что намерен встретиться с главой ФРС Джеромом Пауэллом. Конкретных сроков этих переговоров Трамп не назвал.

Ключевая ставка ФРС США в данный момент составляет 4,5% после понижения на 25 базисных пунктов в декабре 2024 года.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке США отметили, что в новом году ставка снизится ещё — до диапазона 3,75–4,0%. Результаты очередного заседания ФРС будут опубликованы 29 января.

Представители американского регулятора отмечали на заседании в декабре, что на экономику США могут сильно повлиять изменения в миграционной и торговой политике Трампа. Президент США неоднократно заявлял о планах ввести большие таможенные пошлины в отношении ряда стран и ужесточить миграционную политику.