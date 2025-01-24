Москва, 24 января, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Во второй половине дня 24 января на Земле прогнозируется магнитная буря. Об этом 24 января сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

IMAGO/CFOTO/ТАСС

На сайте лаборатории уточняется, что во время произошедшей на Солнце 21 января вспышкой уровня М4.3 произошёл выброс массы в сторону Земли, который является относительно медленным, однако с высокой плотностью вещества.

Отмечалось, что из-за низкой скорости солнечное вещество достигнет Земли во второй половине дня 24 января. По предварительной информации, ожидаются магнитные бури уровня от G1 до G2 (от слабых до умеренных).

Как сообщало ИА Регнум, 22 января на Солнце был зафиксирован редкий выброс чёрной плазмы с нейтральным водородом. В ИКИ РАН отметили, что, вероятнее всего, вспышка выбросила и разбросала по короне Солнца холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, из-за чего вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло.

Глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв рассказал 13 января, что появившаяся на Солнце крупная корональная дыра приведёт к значительному ускорению солнечного ветра возле Земли. Он добавил, что при этом оно вряд ли спровоцирует сильные магнитные бури.