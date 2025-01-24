Самара, 24 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Введённые утром 24 января в международном аэропорту Самары ограничения на приём и выпуск самолётов сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В аэропорту Самара (Курумоч) в 08:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Ограничения были введены рано утром для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Они также коснулись аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска, а также Уфы.

Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений, введённых для воздушных гаваней Пензы, Саратова и Ульяновска.